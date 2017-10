161 Lehrstellen in Linz-Land offen

04.10.2017, 16:06 Uhr

Im Bezirk Linz-Land gibt es auch ungewöhnliche Lehrstellen wie Brautechniker oder Optiker.

REGION (km). Ende August waren in Oberösterreich insgesamt 20.325 Lehrlinge in Ausbildung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Minus von 436 Lehrlingen. Im Bezirk Linz-Land stieg hingegen die Anzahl der Lehrlinge. Waren es 2016 noch 608 Lehrlinge, so sind es heuer 626 Auszubildende. „Die Lehre ist längst ein durchgängiger Ausbildungsweg, der über unzählige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten Führungspositionen in der Wirtschaft ermöglicht", so Manfred Benischko, Obmann der Wirtschaftskammer Linz-Land. "Sehr viele Unternehmer und Führungskräfte haben ihren Berufsweg mit der erfolgreichen Absolvierung einer Lehre gestartet. Der Slogan ‚Karriere mit Lehre‘ ist in vielen Fällen Realität geworden." Auch der Weg "Lehre mit Matura" werde immer öfter gewählt. "Nicht wenige erfolgreich ausgebildete Jugendliche schließen später auch ein Studium ab", so Benischko. Generell hat sich die duale Ausbildung als gern gewählte Ausbildung der Jugendlichen im Bezirk behauptet. So ist Linz-Land hinter Linz Stadt und Vöcklabruck der drittstärkste Lehrlingsbezirk in OÖ. Die Lehre sei deshalb ein wichtiger Faktor zur Sicherung der Fachkräfte in Linz-Land, so Benischko weiter.

"Eine Lehre bildet für Menschen, die nicht weiter die Schulbank drücken wollen, die ideale Gelegenheit, ins Arbeits- und Erwerbsleben einzusteigen", erklärt Gernot Grammer, Stellvertretender Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Traun. Schüler erlernen in drei bis vier Jahren sowohl theoretisch als auch praktisch einen Beruf. "Danach hat man immer noch alle Möglichkeiten, sich weiterzubilden: von der Meisterprüfung über die Matura bis zu einem späteren Studium", so Grammer. "Ich kann allen Jugendlichen nur dringend empfehlen, sich auf das Abenteuer Lehre einzulassen." Mit einer soliden Ausbildung könnten Jugendliche ihrem Leben eine Grundlage geben und rasch finanziell unabhängig werden. "Im Bezirk Linz-Land suchen derzeit 96 Menschen einen Lehrplatz. Diesen stehen derzeit 161 Lehrstellen in 44 verschiedenen Berufsfeldern sofort zur Verfügung." Vor allem Stellen in der Gastronomie und im Büro würden von Lehrstellensuchenden meist nachgefragt. Lehrstellen wie Brau- und Getränketechniker oder Augenoptiker sind im Bezirk hingegen selten. Den Wunsch diese Ausbildung zu absolvieren, haben deshalb die wenigsten Schüler.Derzeit hat das AMSin derausgeschrieben. So sucht diein der Region nach. Friseure werden hingegen nur fünf gesucht. Eine Lehrstelle zumist derzeit nur ein Mal ausgeschrieben. Zu den wohlzählen die Lehren zum Orgelbauer und zum Schornsteinfeger.Um den Bedarf an Lehrlingen zu sichern, präsentieren sich diein einer(lehrplatzinfo-ooe.at). Aktuell sindUnternehmen alseingetragen. Eine lokale Datenbank gibt es unter wi-valentin.at/lehrberufe auf der Seite der Wirtschaftsinitiative Valentin.Weitere Lehrstellen werden auch bei derdes AMS Traun und der WKO Linz-Land amin der Stadthallepräsentiert.