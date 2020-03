Keine narrischen, sondern wirklich rosafarbene. Wie mache ich das?

Es dreht sich bei mir im Winter alles ums Fermentieren: Auch hier oft beschrieben, wie aus Gemüse aller Art in Salzwasser - gern auch mit Gewürzen und Kräutern - ein paar Tage später köstliches, gesundes, milchsauer vergorenes Gemüse wird.

Diesmal hatten wir Rotkraut gesäuert, und nachdem das Kraut aus der würzigen Brühe heraus gegessen war, verwendete ich diese Brühe gleich für die nächste Portion Gemüse. Diesmal waren es Pilze. Für die bessere Verdaulichkeit habe ich die Champignonstückchen kurz in Salzwasser mit Pfefferkörnern aufgekocht und erst dann in die rote Krautbrühe gegeben. Ein Paar Tage später waren die Champignons nicht nur sauer und würzig, sondern auch rosa!

Während des Fermentierprozesses soll man den Schraubendeckel nicht fest zuschrauben, denn manchmal schäumt es heraus - es gärt ja.

Nur für die Vollständigkeit: Der Rest der rosa Brühe wurde auf frischen rohen Chinakohl gegossen, er braucht kürzer als die Pilze, köstlich säuerlich und rosa zu werden.