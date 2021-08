Die Favoritner Band "Wiener Blues Xtended" bringt die "Erste Wiener Sandler-Operette" auf die Bühne. Thema: Der Baron Karl.

WIEN/FAVORITEN. Im Wien der 1920er bis in die 1940er Jahre war der Baron Karl eine lebende Legende. Er war ein Fassldippler, Tschickarretierer, Stadtstreicher und Sandler-Philosoph. In Favoriten war er bekannt wie der sprichwörtliche "bunte Hund".

Die erste Verschönerung des Grabs: Kurt Friedl (Kulturkommission Favoriten, SPÖ), Eva Fischer (Leiterin Bezirksmuseum), Kurt Stastka (Leiter Kulturkommission Favoriten), Erwin Leder, Nino Holm und Peter Steinbach von Wiener Blues (vl).

Sein einziger Besitz war eine Geige, die er virtuos beherrschte. Die Münzen, die er für sein Spiel bekam, teilte der Mittellose regelmäßig mit den Arbeiterkindern, die sich stets um ihn scharten. Baron Karl verstarb 1948. Bei seinem Begräbnis waren an die 10.000 Menschen, die dem "lieben Augustin von Favoriten" das letzte Geleit gaben. Ein Grabstein am Matzleinsdorfer Friedhof erinnert immer noch an ihn.

Vorpremiere am 1. September



Peter Steinbach, Gründer und Frontmann der Band "Wiener Blues" setzte sich mit Nino Holm, Gründungsmitglied der legendären "EAV" zusammen und ehren den Baron Karl mit der "Ersten Wiener Sandler-Operette".

Eine Original-Aufnahme vom Karl Baron.

Die Premiere dieses sehenswerten Stücks findet am 3. September im Wiener Metropol statt. Davor wird die Vorpremiere am 1. September im Haus der Begegnung in der Ada-Christen-Gasse 2 bei freiem Eintritt gefeiert. Beginn der Vorstellung ist um 19 Uhr.

Weitere Vorstellungen sind bereits geplant.