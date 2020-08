Vom Quellenplatz bis zur Triester Straße soll die Quellenstraße begrünt werden: Das ist das gemeinsame Ziel der Gebietsbetreuung Stadterneuerung und Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ).

FAVORITEN. "Mit Hilfe der Favoritner wollen wir alle Baumscheiben – das sind die freien Flächen rund um die Straßenbäume – begrünen", erklärt der Bezirkschef. Nicht nur die Bewohner, sondern auch Geschäftsleute und Schulen sind aufgerufen, Baumscheiben-Paten zu werden: Wer sich fürs Garteln interessiert, sucht sich eine freie Baumscheibe aus und holt sich im Stadtteilbüro in der Quellenstraße 149 Tipps von den Experten.

"Man kann aber auch ein Foto und die Baum-Nummer, die am Stamm steht, samt Adresse der gewünschten Baumscheibe per E-Mail an ost@gbstern.at schicken", verrät Christina Schneider von der Gebietsbetreuung. Alle Infos auf www.gbstern.at/Quellenstrasse