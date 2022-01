Favoriten, 10. Wiener Gemeindebezirk. Die dicht bebaute Gegend in Innerfavoriten punktet eher mit kleinen Details, wenn es um urbane Schönheit geht. Kunst am Bau, Reliefs an der Fassade des Amalienbades, eindrucksvoll renovierte Gründerzeit-Häuser, schmucke Hauseingänge. - Das Amalienbad war 1926 das größte Bad Mitteleuropas. Die Fassadenskulpturen stammen von Karl Stemolak (1875 - 1954). Er hat in Wien viele öffentliche Plätze, auch Gemeindebauten mit Skulpturen bestückt.

Manchmal ist es aber bloß eine alte Hausnummer über dem Tor, die den Spaziergeher beeindruckt.

Einen fast dörflichen Charakter haben einige wenige bunte Häuser am Anfang der Puchsbaumgasse, bei der Kulturstätte Ankerbrotfabrik. Die heutige "bauliche Schutzzone" wurde 1886 vom Architekten Josef Unger als Arbeiterwohnsiedlung errichtet, nach englischem Vorbild auch Arbeitercottage genannt. Von weiter entfernt blitzt ins Bild die Glasfassade der Central European University. Altes und Neues nebeneinander, alles hat hier Platz.