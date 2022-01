Das ist ein Stadtentwicklungsgebiet im 2.Bezirk, auf dem Gelände des früheren Nordbahnhofes.

In Wikipedia habe ich Interessantes dazu gefunden: "Noch 1856 war dieses Gebiet laut Stadtplan Teil der Donauauen. Die heutige Lassallestraße hieß bis 1875 Schwimmschulallee, weil sich hier eine Militärschwimmschule befand.

Nach der 1875 abgeschlossenen Donauregulierung, die die Hochwassergefahr beseitigte, wurden die Altgewässer hier zugeschüttet. Auf dem Areal wurde der Frachtenbahnhof des Nordbahnhofs angelegt; der Bahnhof war in Personen- und Güterverkehr bis 1918 der wichtigste Wiens. (...) Der Güterumschlag wurde von den ÖBB in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in die Terminals Wien Inzersdorf und Wien Freudenau verlegt, damit das Nordbahnhofgelände (...) verkauft werden konnte."

Heute stehen Wohnhäuser mit guter Infrastruktur hier. Das Viertel wird aber erst in einigen Jahren fertig.