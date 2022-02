Ich habe schon mehrmals über die in Wien lebende Künstlerin russischer Herkunft, Anna Laour, berichtet und auch über ihre poetischen, zauberhaften, sehr charakteristischen BIlder, die den Betrachter wieder in die Natur einbinden und Hoffnung ausstrahlen. Trotzdem bleibt immer etwas Rätselhaftes in den Bildern, das einen berührt und nicht erklärt werden kann. - Das ist Kunst, glaube ich. Daran muss man denken, und man hat immer ein Glücksgefühl, wenn man diese Bilder sieht.

Hier die Geschichte des lieben Augustin von ihrer Webseite - und ein zauberhaftes ABC, nicht nur für Kleine.