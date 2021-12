Weiß ist die Farbe der Unschuld, der Heiligkeit. Ich denke ans Brautkleid und an die Vorstellung von Engeln. Jedenfalls in unserer Tradition.

Weiße Tiere - Albinos - wurden früher besonders verehrt, aber auch gejagt, weil man ihnen zauberkräftige Wirkungen zugesprochen hat. Der weiße Hai sorgt für Schrecken, der weiße Elefant symbolisiert etwas ganz Seltenes.

Weiße Haare wurden früher - und hoffentlich auch heute noch - verehrt, denn der in Ehren ergraute Mensch hatte mehr Lebenserfahrung und Weisheit als die jüngeren.

Weiß ist auch die Flagge für Waffenstillstand, Kapitulation, Friede.

Aber in Ostasien trägt man dann Weiß, wenn man trauert.

Die weißen Blüten geben dem Garten etwas Lichtes und Feierliches. Wenn sie welken, werden sie gelblich oder grau.