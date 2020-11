Geplant sind im Advent in Feldkirchen: Krippe am Hauptplatz, Eselwanderungen und Krippenpfad.

FELDKIRCHEN. Keinesfalls ganz verzichten will Bürgermeister Martin Treffner in der Vorweihnachtszeit auf jene Elemente, mit denen man Stimmung und Atmosphäre in die Stadt bringen kann. "Ob es einen Christkindlmarkt geben wird, kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wenn, dann ohne Einbindung der Gastronomie", sagt das Stadtoberhaupt.

Krippe & Adventkalender

Sicher ist aber, dass zumindest mit der großen Krippe und dem Rathaus als "schönstem Adventkalender Kärntens" der Feldkirchner Hauptplatz wieder weihnachtlich geschmückt werden soll. Im Foyer des Rathauses ist außerdem – unter Einhaltung aller Covid-19-Maßnahmen – eine kleine Krippenausstellung zu sehen. "Wir feiern heuer unser 15-Jahr-Jubiläum", sagt der Obmann des Krippenbauvereins Feldkirchen Heinz Eichler. "Die ursprünglich geplante große Ausstellung im Gwölb des Walluschnig Hauses wurde aufgrund der Verordnungen abgesagt und auf 2021 verschoben. Aber dennoch wollen wir mit dem Krippenpfad – Krippen in den Schaufenstern der Geschäfte und im Rathaus-Foyer – die Krippe als weihnachtliches Element herzeigen und im Zuge von Führungen erklären."

Stern begleitet durch Stadt

"Wir haben schon damit begonnen die Weihnachtsbeleuchtung, die vor zwei Jahren gänzlich auf LED umgestellt wurde, zu installieren. Mit einer Ausweitung wird die Stadt in noch hellerem Glanz erstrahlen. Ein Stern, der gut sichtbar auch bei den Stadteinfahrten aufgestellt wird, soll die Bürger und Besucher durch unsere Stadt geleiten", erklärt Treffner.

Kleine Anpassungen wird es auch bei der schon langjährig etablierten Rubbellos-Aktion geben, die heuer durch weitere Formen von Gewinnspielen ergänzt wird. "Wir wollen Geschäftsinhaber und Unternehmer bestmöglich unterstützen. Daher organisieren wir eine Aktion, bei der es viele originelle Preise – darunter 6.000 Euro in Form von Tiebeltalern – zu gewinnen gibt. Damit soll das Einkaufen in Feldkirchen gerade in der Vorweihnachtszeit noch attraktiver werden."

Aktionen erhöhen die Attraktivität

Zudem denkt der Bürgermeister über eine Ausweitung der Tiebeltaler-Aktion, die traditionell am 8. Dezember stattfindet und sehr gut angenommen wird, nach. "Tiebeltaler sind unser regionales Zahlungsmittel, mit dem unsere heimische Wirtschaft direkt unterstützt wird. Dafür haben wir auch die nötigen Fördermittel."