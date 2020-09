Wie geplant startet in Kindergärten & Kleinkindgruppen das Semester.

FELDKIRCHEN. So viel "Normalität" wie möglich – lautet das Motto in den Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen. Unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sollen die Kinder wie auch bisher betreut werden. "Unser Ziel ist es den Regelbetrieb aufrechtzuhalten", sagt der Pressesprecher der Diakonie de La Tour, Hansjörg Szepannek. "Vorgaben seitens des Landes und Bundes werden beachtet und die notwendigen Adaptierungen an die Corona-Ampel werden laufend vorgenommen."

Gespür für Situation

Konkret will man alle in den Kindergärten vorhandenen Ressourcen nutzen: Einbindung aller Räumlichkeiten, viel Bewegung und Aufenthalt im Gartenbereich sowie Hygienemaßnahmen – sprich Händewaschen, Desinfektion, ... "Abstand wird im Kindergarten und in den Kleinkindgruppen schwer bis gar nicht umsetzbar sein. Gerade in diesem Alter brauchen die Kinder Nähe und ohne Berührungen wird da nicht viel gehen", schildert Szepannek. "Feingefühl und Einfühlungsvermögen seitens der Betreuer-Teams und seitens der Eltern sind gefordert. Speziell, wenn es um kranke Kinder geht." Maskenpflicht, so betont Szepannek, werde es in den Kindergärten nicht geben.

Richtlinien immer im Auge

Unter ganz ähnlichen Bedingungen wird auch im Antoniuskindergarten gestartet. Unter Einhaltung aller Richtlinien wird auf die vorhandenen Gegebenheiten Rücksicht genommen. "In allen Gruppenräumen sind Desinfektionsmittel vorhanden und wir werden auf regelmäßiges Händewachen bei den Kindern achten", sagt die Leiterin des Antioniuskindergartens Daniela Rindler. "Die Eltern erhalten Instruktionen, wie sie sich beim Bringen und Abholen ihres Kindes richtig verhalten sollen. Maskenpflicht wird es keine geben, denn wir wollen für unsere Schützlinge den Tag so normal wie möglich gestalten." Für die Hortkinder, die sich meist gegen Mittag im Gebäude zur Betreuung einfinden, gelten an die Schule angepasste Regeln.