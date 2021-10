Spielplatzerrichtung wurde von Landesrat Gruber über das Leader-Programm mit 80.000 Euro unterstützt.

OSSIACH. Fleißig genutzt wird der neue Gemeindespielplatz in Ossiach schon seit dem Sommer. Nun wurde das neue Spieleparadies offiziell eröffnet – mit einer Feier für die Ossiacher sowie die Gäste.

Mit dem neu errichteten Spielplatz will die Gemeinde Ossiach durch die unmittelbare Nähe zum Kindergarten, zum Tourismus- und Bürgerservicezentrum (TBSZO) sowie zum Sportplatz das Ortszentrum zusätzlich beleben und einen Treffpunkt für Familien mit Kindern und Freizeitsuchenden schaffen.

Zentrale Lage



„Der Erlebnisspielplatz mitten im Ortskern hat den perfekten Standort, weil er die zentralen Freizeitanlagen in Ossiach miteinander verbindet und dadurch alles schnell zugänglich ist“, betont Orts- und Regionalentwicklungsreferent Landesrat Martin Gruber, der bei der Eröffnung zudem noch auf die bedeutsame Funktion für die Region hinwies. „Gerade im ländlichen Raum stellen Kinderspielplätze für Jungfamilien eine wichtige Basisinfrastruktur dar, da sie nicht nur die Lebensqualität im Ort, sondern auch die regionale Gemeinschaft stärken können.“

Spielplatz mit Aussicht

In Ossiach wurden in den vergangenen Jahren bereits viele Projekte im Freizeitbereich mit Unterstützung des Landes umgesetzt: Dazu gehören zum Beispiel der Kletterwald, der Family Park oder auch die Mountainbike-Trails in den Ossiacher Tauern.

„All das sind nicht nur touristische Magnete, sondern auch die heimische Bevölkerung nutzt die vielen Möglichkeiten gerne. Solche Ausflugsziele sind entscheidende Faktoren, um Betrieben eine Saisonverlängerung zu ermöglichen“, sagt Tourismusreferent Landesrat Sebastian Schuschnig. "Außerdem bietet der neue Spielplatz eine wunderbare Aussicht auf den Ossiacher See. Der neue Erlebnisspielplatz ist definitiv eine Aufwertung der gesamten Tourismusregion."

Jederzeit zugänglich

Für die 600 Quadratmeter große Spielfläche wurden die Gesamtkosten von 200.000 Euro mit 80.000 Euro über das Leader-Programm unterstützt. Unter anderem wurden eine Stammwippe, eine Heckenhütte, eine Holzschaukel und eine Rutsche errichtet. Bänke sowie verschiedene Leuchtelemente laden zum Verweilen ein – kostenfrei und das zu jeder Zeit.