Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen kam es Samstagfrüh auf der Turracher Bundesstraße.



HIMMELBERG. Am Samstag gegen 8:25 Uhr lenkte eine 71-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen ihren Pkw auf der B95 der Turracher Bundesstraße in Fahrtrichtung Feldkirchen. In Himmelberg kam die Frau aufgrund einer Sichtbeeinträchtigung durch die tiefstehende Sonne zu weit auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß sie frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 49-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Frau einige Meter gegen einen nachkommenden Pkw, gelenkt von einem 59-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach Land, geschleudert.

Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. Die beiden Männer blieben unverletzt. An allen drei Pkw entstand schwerer Sachschaden. Die B95 konnte für die Dauer der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbaren werden.