Im Online-Shop von Ferdinand Kandut kann man jetzt Getränke & Co. rund um die Uhr bestellen.

FELDKIRCHEN (fri). 1994 hat Ferdinand Kandut den 1. Feldkirchner Getränkemarkt eröffnet. "Seither sind wir der führende Getränkegroßmarkt in Feldkirchen", sagt Kandut. "Sowohl Privatkunden als auch Firmen, Vereine oder Vertreter der Gastronomie vertrauen uns seit 26 Jahren und kaufen bei uns ein."

Rund um die Uhr

Und gerade weil sich Kandut als regionaler Partner in Mittelkärnten etabliert hat, will er nun mit "Ferdis Online-Shop" noch einen Schritt weiter gehen. Online-Shopping geht auch lokal: So kann man in Corona-Zeiten in Ferdis Getränkemarkt von daham bequem einkaufen. Ferdis Marketingmanager, Sohn Philipp, nützte den Lockdown um das umfangreiche Getränke- und das ganze Fest- & Feiersortiment für regionales Shopping online zu stellen. Ferdis 24-Stunden-Online-Shop ist eine Getränkemarkt-Serviceerweiterung, ein Gastronomievorteil für Bedarfs-Shopping außerhalb der Geschäftszeiten und für alle Fest- & Feierplaner eine unkomplizierte Möglichkeit ihr Event in Echtzeit zu kalkulieren, zu ordern und zu kommissionieren.

Abholung oder Zustellung

"In unserem neuen Online-Shop können die Kunden rund um die Uhr – also 24 Stunden täglich – einkaufen. Das gesamte Sortiment mit allen Angeboten und Rabatten steht auch online zur Verfügung."

Je nach Wunsch kann die Bestellung dann selbst im Getränkemarkt abgeholt werden oder der Kunde entscheidet sich für den Lieferservice. "Wir stellen die georderten Produkte gerne zu und nehmen auch gleich das Leergut wieder retour. Wieso schleppen, wenn es unseren Lieferservice gibt? Ob Privathaushalt, Firma oder Gastronomie – wir machen ein stressfreies und bequemes Einkaufen möglich."

Einfache Bezahlung

Dazu gehört auch, dass die Bezahlung einfach und schnell über die Bühne geht: "Bezahlt wird bei Lieferung in bar oder mittels Kreditkarte, denn wir sind mit einer mobilen Bankomatkasse ausgestattet." Je nach Umfang der Bestellung muss der Kunde zwei bis drei Werktage auf die Lieferung warten. Ab einem Warenwert von 100 Euro erfolgt die Zustellung im Stadtgebiet von Feldkirchen gratis, im Bezirksgebiet gilt das für einen Einkauf ab 200 Euro.

------------------

Zur Sache

Shoppen rund um die Uhr. Täglich 24 Stunden siebenmal in der Woche.

Der Online-Einkauf wird zur Schnell-Abholung im Shop kommissioniert bereitgestellt oder auf Wunsch zugestellt.

1. Feldkirchner Getränkemarkt: Tel. 04276-37 777 oder 0664-14 04 488

Online-Shop: www.getraenkemarkt.at