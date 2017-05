Auffahrunfall in Bodensdorf: Mehrere Personen verletzt

04.05.2017, 21:35 Uhr

Drei Fahrzeuge waren in eine Kollision in Bodensdorf verwickelt.

Fahrzeug nicht rechtzeitig angehalten

BODENSDORF. Am 4. Mai gegen 16:30 Uhr musste eine 26-jährige PKW-Lenkerin aus der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See ihren PKW auf der Ossiachersee Bundesstraße (B 94) in Bodensdorf verkehrsbedingt anhalten.Der nachkommende PKW-Lenker, ein 18-jähriger Schüler aus Feldkirchen, konnte seinen PKW noch rechtzeitig anhalten. Ein hinter ihm nachkommender PKW-Lenker, ein 33-jähriger Sozialbetreuer aus dem Bezirk Feldkirchen, konnte seinen PKW hingegen nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und stieß gegen den PKW des Schülers.Dadurch wurde der PKW des Schülers gegen den der PKW-Lenkerin geschleudert, wobei diese Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.Der Schüler sowie eine bei ihm mitgefahrene 17-jährige Schülerin aus der Gemeinde Glanegg erlitten ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades. Alle drei Verletzten begaben sich selbständig in das Krankenhaus.Der Sozialarbeiter blieb unverletzt.An allen Fahrzeugen entstand großer Sachschaden.