Begleiter für kranke und einsame Menschen gesucht

22.09.2018, 06:50 Uhr

Die Caritas Kärnten bietet eine qualifizierte Ausbildung zum ehrenamtlichen Alltagsbegleiter an.

FELDKIRCHEN. Sie sind für kranke und einsame Menschen und deren Angehörige da – die ehrenamtlichen Alltagsbegleiterinnen und Begleiter. Diese sind einfühlsam, besitzen die Gabe des Zuhörens und Vorlesens, gehen mit den Männern und Frauen, die sie begleiten, gerne spazieren oder spielen mit ihnen Karten. 120 Freiwillige engagieren sich kärntenweit in den Bereichen mobile Hospiz und Alltagsbegleitung der Caritas Kärnten.

Weil ehrenamtliche Alltagsbegleiter gefragter denn je sind, bietet die Caritas mit Start am 12. Oktober 2018 im Pfarramt Feldkirchen eine qualifizierte Ausbildung an. Diese umfasst fünf Module und ein 20-stündiges Praktikum.Kursbegleiterin Heidi Stockenbojer von der Caritas lädt „empathische Menschen, die einen Teil ihrer Zeit gerne anderen zur Verfügung stellen wollen“ zur Teilnahme an der Ausbildung herzlich ein. Sie begründet den steigenden Bedarf an ehrenamtlichen Alltagsbegleiterinnen und Begleitern so: „Die Großfamilie, in der man sich umeinander kümmert, gibt es fast nicht mehr. Die Menschen werden immer älter und sind oft allein, weil deren Kinder häufig auswärts leben. Außerdem nimmt die Mobilität der Menschen mit dem Alter ab und mit ihr die sozialen Kontakte.“Der Ausbildungskurs bereitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die freiwillige Mitarbeit bei der Caritas vor. Sie setzen sich mit der letzten Lebensphase auseinander und sammeln praktische Erfahrung im Umgang mit kranken und pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen. Diese Erfahrungen bereichern oft auch das eigene Leben, weiß Stockenbojer aus der Praxis.Ziel der Ausbildung sind eine Vorbereitung auf freiwillige Mitarbeit im Rahmen der ehrenamtlichen Alltagsbegleitung, die Auseinandersetzung mit der letzten Lebensphase sowie praktische Erfahrung im Umgang mit kranken und pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen.Freitag, 12. Oktober,15 – 20 UhrSamstag, 13. Oktober, 9 – 17 UhrReferentin: Barbara TraarFreitag, 9. November, 15 – 21 UhrReferentin: Monika Kuchar Emanuela ThurnerFreitag, 23. NovemberReferentin: Sr. Anaclet NußbaumerFreitag, 7. Dezember, 15 – 19 UhrReferentin: Heidi StockenbojerAusbildung zum ehrenamtlichen Alltagsbegleiter zu ermöglichen, sind mindestens 20 Stunden Praktikum in Pflegeheimen,in einem Krankenhaus oder im häuslichen Bereicherforderlich.Heidi Stockenbojer, 0676/ 61 34 750; E-Mail: h.stockenbojer@caritas-kaernten.atPfarramt Feldkirchen, Kirchgasse 36, FeldkirchenHeidi Stockenbojerbis spätestens 28. September 2018 wird gebeten.