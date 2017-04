Erfolgreiche Musikschule Unteres Lavanttal bei Prima la musica 2017

24.04.2017, 00:48 Uhr

Musikschüler der Musikschulen Lavamünd, St. Andrä, St. Georgen und St. Paul beeindruckten in Ossiach

Junge, leistungsorientierte und talentierte MusikerInnen der Musikschule Unteres Lavanttal...

Der musikalische Wettbewerb „ prima la musica“ in Ossiach hat sich in den letzten Jahren zum größten Jugendmusikwettbewerb entwickelt. Die Leistungen in insgesamt zwölf Wertungskategorien wurden von Fachjurys bewertet.....haben mit ihren Lehrern qualitative musikalische Programme erarbeitet und nutzten diese Plattform um sich mit ihren Alterskollegen musikalisch vergleichen zu können.So brillierte, ein Schüler von Herrn Rene Lackner, Trompetenlehrer der Musikschule St. Andrä in der Altersstufe B mit einem 1. Preis mit ausgezeichneten Erfolg. Tobias, der auch im Jugendblasorchester der Stadtkapelle und Musikschule St. Andrä musiziert, erhielt als einziger Trompeter einen Sonderpreis. Die Jury lobte besonders sein musikalisches Spiel mit seinen erst 8 Jahren und seine tolle Bühnenpräsenz.Aus der Klasse Philipp Fellner nahmen aus der Musikschule St. Paulmit der Tuba in der Altersgruppe B undmit dem Tenorhorn in der Altersgruppe III teil. Beide konnten sich über einen hervorragenden 1. Preis freuen.Ebenso einen hervorragenden 1. Preis erspielte sich Querflötistinin der Altersgruppe I von der Musikschule St. Georgen. Einstudiert wurde das musikalische Programm mit Querflötenlehrer Herrn Kevin Seah, der an der Musikschule St. Georgen und an der Musikschule St. Andrä unterrichtet. Am Klavier begleitete Frau Margit Gastrager. Auch, eine Querflötenschülerin von Herrn Seah aus der Musikschule St. Andrä nahm am Wettbewerb teil und erspielte sich in der Altersgruppe II einen soliden 2. Preis.Dem Trompetenschüleraus der Musikschule Lavamünd gelang in der anspruchsvollen Altersgruppe III der souveräne 2. Preis. Die Klavierbegleitung kam von Frau Mag. Rosemarie Neubacher und das Programm erarbeitete er mit Trompetenlehrer Herrn Erich Reinisch.Direktor Siegfried Gutsche und stv.Direktor Walter Schildberger gratulieren mit dem gesamten Lehrerteam allen Teilnehmern herzlich zu diesen schönen musikalischen Leistungen.