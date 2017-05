Für die grenzenlose Solidarität

12.05.2017, 06:40 Uhr

Unter dem Motto "Grenzenlose Solidarität" feiert der Weltladen Feldkirchen den Weltladentag.

Lebensgrundlage sichern

FELDKIRCHEN (fri). Die Weltläden tragen zu einer positiven Veränderung der Wirtschafts- und Handelspolitik bei und damit zur Bekämpfung von Migrationsursachen."Die wichtigsten Instrumente sind dabei zum Beispiel die Schaffung von Absatzmöglichkeiten, die Zahlung von fairen Preisen, die die Lebenshaltungskosten der Produzenten decken, die Stärkung der ProduzentInnenorganisationen sowie die Verbesserung der Infrastruktur in den Bereichen Bildung und Gesundheit", erklärt Franz Huber, Vorstand Weltladen Feldkirchen. "So kann eine positive Entwicklung in benachteiligten Regionen entstehen und für viele Menschen wird der Druck reduziert, vom Land in die Städte abzuwandern oder ihre Heimat ganz zu verlassen."

Gerechter Handel

Internationaler Weltladentag:

Zur Sache

Ein Beispiel, wie Geflüchtete durch den Fairen Handel unterstützt werden, ist die Organisation "Fair Trade Lebanon", deren Produkte in den Weltläden verkauft werden. "Bisher wurden 320 syrische Frauen in der Gesundheitsvorsorge, Lebensmittelverarbeitung & -hygiene geschult sowie eine Kooperative gegründet, in der geflüchtete Frauen Produkte herstellen und eigenes Einkommen generieren. Unser Fokus ist, alle Möglichkeiten zu nutzen den internationalen Handel gerechter zu gestalten, um Ausbeutung zu beenden und ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen."13. Mai 2017, 9 bis 12:30 Uhr, vor dem Geschäft in der Kirchgasse 10 in Feldkirchenrund um den Weltladentag sind Verkostung von fairen Köstlichkeiten aus dem Libanon faire Getränke und Lutscher für Kinder.über fairen Handel und Landflucht und ein Quiz, wo es tolle Preise zu gewinnen gibt.engagieren sich für grenzenlose Solidarität.zielt darauf ab, menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen weltweit zu schaffen bzw. diese zu verbessern, damit Menschen in ihrer Heimat würdevoll und selbstbestimmt leben können.