MIT VIDEO: Auf dem Eis bin ich Prinzessin

02.02.2018, 06:30 Uhr

22 Kinder von vier bis 23 Jahren trainieren bei der ESC-Eiskunstlaufsektion in der Ossiacher See Halle.

Ausstrahlung zählt

STEINDORF (fri). 2011 haben Karla und Jara Bartoskova die Eiskunstlaufsektion beim ESC Steindorf übernommen.Die gebürtigen Tschechinnen waren schon in ihrer damaligen Heimat sehr aktiv im Eiskunstlauf. Jara war als Eiskunstläuferin bei den Junioren mitten im Geschehen und ihre Mutter Karla war Trainerin.Für die beiden ist Eiskunstlauf eine vollendete Form der Bewegung in Verbindung mit Musik. "Beim Eiskunstlaufen hat der jeweilige Sportler die Möglichkeit sein Können, gleichermaßen aber auch seine Persönlichkeit zur Schau zu stellen", meint Karla Bartoskova. "Nur wer es schafft das Publikum auch durch seine Ausstrahlung zu überzeugen, wird langfristig zum Erfolg kommen." In der Ossiacher See Halle in Steindorf treffen sich 22 Kinder und Jugendliche regelmäßig zum Training am Eis. "Das allein reicht natürlich nicht", so Jara Bartoskova. "Während der "eisfreien" Zeit wird zwei Mal pro Woche ein Trockentraining absolviert. Klassisches Ballett gehört ebenso dazu wie Krafttraining und Körperbeherrschung." Am 18. März um 17 Uhr findet in der Ossiacher See Halle eine Eiskunstlauf-Show statt, bei der die "Eisprinzessinnen" ihr Können zeigen.Info: Karla Bartoskova, Trainerin und Sektionsleiterin, Tel. 0676/ 512 76 19, Jara Bartoskova, Trainerin Tel. 0699/ 13 13 84 83, E-Mail: kaja.bartosek@gmail.com

Zur Sache

des ESC erfüllt die Voraussetzungen für die Sportart Eiskunstlaufen. Es gibt nur drei Eiskunstlaufklubs in ganz Kärnten, davon ist einer in Steindorf.trainieren Mädchen und Burschen im Alter von vier bis 23 Jahren aus der Umgebung Villach - Feldkirchen. Die Eiskunstläufer trainieren vier Stunden wöchentlich, inklusive Trockentraining außerhalb der Saison.