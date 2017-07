Sinnhaftigkeit eines Neubaus hinterfragen

20.07.2017, 10:00 Uhr

"Domenig Areal": Umfrage unter Aktionsgemeinschafts-Mitgliedern hinterfragt Sinn der Bebauung.

Lediglich Umverteilung

FELDKIRCHEN (fri). Man sei, und das betont der Obmann der Aktionsgemeinschaft Feldkirchen, GR Heinz Breschan (FePlus), keineswegs gegen neue Projekte oder wolle diese verhindern. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung müsste man allerdings Projekte, die auf der "grünen Wiese" entstehen, auf ihre Sinnhaftigkeit prüfen."Es besteht zu Recht die Befürchtung, dass es durch diesen Neubau lediglich zu einer Verschiebung kommt. Geschäfte wandern aus der Innenstadt ab und siedeln sich im neuen Zentrum wieder an", äußert Breschan seine Befürchtung. Diese würden auch viele Mitglieder der Aktionsgemeinschaft mit ihm teilen. In einer Umfrage, die er an alle Mitgliedsbetriebe geschickt hat, sprechen sich 82 Prozent für eine Stärkung und Erhaltung der Innenstadt aus. "Ein neues Zentrum wäre da kontraproduktiv."

Genau prüfen vor Vertragsverzeichnung

Gewachsene Strukturen

Zahlen & Fakten

Grundstück:

Medtower:

Handelsflächen:

Wohnungen:

Sehr wohl könnte er sich vorstellen, dass man mit Wohnungen und einem Stadtgarten dem Trend ‚stadtnahes Wohnen‘ gerecht werden könnte. Darum plädiert er, dass man, ehe man einen Optionsvertrag unterzeichnet, mit dem die Stadtgemeinde gegenüber dem Investor die Einflussnahme verlieren würde, prüft, was passieren soll und was gebraucht wird. "Ich finde, dass die Politik den Informationsfluss so zu gestalten hat, dass der Steuerzahler zuerst aufgeklärt wird. Die überhastete Vorgehensweise hat sehr oft einen hohen Preis."Auch der Bezirksobmann der WKO, Chistof Zechner, kann dem Projekt derzeit nicht viel abgewinnen. "Meines Wissens nach gibt es Pläne am German Areal ein ähnliches Projekt zu realisieren. Das wäre natürlich sehr begrüßenswert, da dieses im innerstädtischen Bereich liegt und die gesamte Infrastruktur schon vorhanden ist." Seitens der Wirtschaftskammer würde man es begrüßen, mehr Augenmerk auf das Leerstandsmagement in der Innenstadt zu legen, dann müssten Gründe, die sich im Besitz der Stadtgemeinde befinden, nicht übereilt verkauft werden.ca. 1,4 Hektarca. 3.500 Quadratmeterca. 3.700 Quadratmeter (Geschäfte in der Gesundheitsbranche)ca. 2.000 Quadratmeter (hauptsächlich Eigentumswohnungen) zwischen 50 und 75 Quadratmetern Fläche(Alle angegebenen Flächen sind Bruttoflächen.)