St. Ulricher Pensionisten eroberten den Königssee

09.10.2017, 07:19 Uhr

Eine Ausflugsfahrt führte die St. Ulricher Pensionisten ins Berchtesgadener Land.

Trompetenklang & Echo

ST. ULRICH. Einen Herbstausflug unternahmen kürzlich die Pensionisten der Ortsgruppe St. Ulrich. Ziel war das Berchtesgadener Land in Bayern. Unter der Leitung der Ortsvorsitzenden Ingrid Schmied brachen die gut gelaunten Teilnehmer zur Reise auf.Die Fahrt führte über die Tauernautobahn in Richtung Salzburg. Gestärkt durch eine Frühstückspause in Zederhaus erfolgt die Weiterfahrt zum paradiesischen Königssee. Dort ging es per Schiff zum ehemaligen Jagdschlösschen auf die malerische Halbinsel St. Bartholomä, wo gleich darauf im dortigen Gasthof ein typisch bayrisches Mittagessen serviert wurde. Bei Trompetenklängen konnte man mitten auf dem See auch das berühmte "Echo vom Königssee" erleben. Nach einem erlebnisreichen Nachmittag wurden auf der Heimfahrt die Lachmuskeln noch einmal ordentlich strapaziert.