Unfall: Auto mehrfach überschlagen

14.02.2018, 06:57 Uhr

PKW überschlug sich mehrmals. Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.



Positiver Alkotest

VORWALD. Am 13. Februar 2018 gegen 19:00 Uhr kam ein 48-jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk Feldkirchen, mit seinem PKW auf der Turracher Straße (B 95) in Vorwald, Gemeinde Reichenau, rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug er sich mehrmals mit dem PKW und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand.Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt/WS gebracht werden.Ein bei dem Unfall-Lenker durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Der total beschädigte PKW wurde von der FF Patergassen geborgen.