Update Messerattacke auf 12-Jährige: Zeugen gesucht!

10.05.2017, 12:03 Uhr

Zeugen zur Messerattacke auf ein 12-jähriges Mädchen werden gesucht.

Fahrzeug-Insassen gesucht

GNESAU. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum versuchten Raubüberfall auf ein 12-jähriges Mädchen am 05. Mai gegen 14.10 Uhr auf einer Gemeindestraße in Gurk (mehr dazu unter: http://bit.ly/2pLxqqf ) ergeht folgender Zeugenaufruf.Unmittelbar nach der Tat soll laut Zeugenaussagen ein dunkler PKW, vermutlich der Marke Citroen, besetzt mit drei Personen den Tatort passiert haben.Dieses Fahrzeug fuhr am 05. Mai zwischen 14.05 Uhr bis 14.15 Uhr, auf der Gemeindestraße in Gurk von der Turracher Bundesstraße kommend in Richtung Sirnitz weiter.Die Insassen dieses PKWs werden dringend als Zeugen gesucht und gebeten sich mit dem Landeskriminalamt Kärnten unter der Telefonnummer: 059133 20 3333 in Verbindung zu setzen.