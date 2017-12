Rückgang bei den Firmeninsolvenzen und Privatkonkursen

29.12.2017, 14:50 Uhr

Privatkonkurse

„Das Insolvenzgeschehen verhielt sich 2017 bei den Unternehmensinsolvenzen wie erwartet. Wir stehen an der Schwelle einer Konjunkturbelebung. Sollte sich das gegenwärtige Wachstum der Wirtschaft noch weiter halten lassen, dann werden die Zinsen wieder ansteigen, und damit auch die Insolvenzen. Diese Entwicklung wird frühestens in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres zu spüren sein."Für niemanden mehr überraschend sind die rückläufigen Zahlen der Privatkonkurse, also Schuldenregulierungen an Bezirksgerichten beziehungsweise für Personen, die kein Unternehmen (mehr) betreiben für das Jahr 2017. „Mit 15 eröffneten Verfahren liegt das Jahr 2017 um 32 Prozent unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres“, so Wiesler-Hofer.