Erfolgreiche Nacht der Musik mit elf Musikgruppen in zehn Locations

ANTHERING. Den Auftakt bildete am Dorfplatz das Jugendorchester unter der Leitung von Laura Lebesmühlbacher, die im Beisein von Bürgermeister Johann Mühlbacher das goldene Leistungsabzeichen an Nora Hillerzeder, Julia Schörghofer und Korbinian Haberlandner überreichte. Im Café von Christian Schmidhuber sorgte das Trio Exquisit mit Sängerin Zsuzsa Kiss, Peter Reutterer und Thomas Müller für Evergreens und im Ross-Stall gab nach dem Musikum-Ensemble die Antheringerin Tina Stockinger feine Balladen zum Besten. Jazz mit Klaus Kircher und dem Mobile Music Club lockte zahlreiche Fans zum Ammerhauser und Woody`s Folkhouse in die Hammerschmiede. Volksmusik boten die Mitanond Musi und die Lausaringer Musikanten beim Voglwirt.