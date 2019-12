Vienna Swing Sisters präsentierten einen vorweihnachtlichen Abend in der Bachschmiede Wals.



WALS (schw). Mit dem Sound der 40er Jahre begeisterten die Vienna Swing Sisters in der Bachschmiede Wals ihr Publikum. Eva Hinterreithner, Lisa Jakob und Susanne Rader präsentierten in ihren Rollen der berühmten Andrews Sisters La Verne, Maxene und Patty einen Mix aus Tanz, Sketches, Geschichten und Humor. Begleitet wurde das Trio von ihrer Band The Moods mit Herbert Swoboda (Klavier), Martin Treml (Bass) und Herwig Wagner (Schlagzeug). Zu ihrem Repertoire zählen Songs wie „When darkness is falling“ und „Winterwonderland“, aber auch „Bei mir bist du schön“ und „In the mood“. Dem verschärften Humor, gespickt mit ironischen Einlagen sowie den größten Erfolgsnummern der Schwestern-Gruppe, folgte begeistert Bachschmiede-Geschäftsführer Bernhard Robotka.