24 Autoren und bildende Künstler zollen dem großen Dichter Stefan Zweig in einem Buch ihren Tribut.

ANIF. Anlässlich des 140. Geburtstags von Stefan Zweig am 28. November haben das Zweig-Zentrum und die Grazer Autoren Versammlung (GAV) Salzburger Autoren und bildende Künstler aufgerufen, sich mit Leben, Werk und Denken des großen Dichters auseinanderzusetzen und ihren persönlichen Zugang literarisch und künstlerisch zu gestalten. „Herausgekommen ist eine spannende Sammlung unterschiedlichster künstlerischer wie inhaltlicher Annäherungen, die Lust wecken mögen, sich erneut oder auch erstmals mit der Person und dem Werk von Stefan Zweig zu beschäftigen“, so Literat Christoph Janacs. Beiträge leisteten unter dem Titel „Annäherungen an Stefan Zweig – Hommage zum 140. Geburtstag“ unter anderen Susanna Andreini, Karl Herwig Kaltner, Ludwig Laher, Elke Laznia, Fritz Popp, Klemens Renoldner, Christiane Pott, Brita Steinwendtner, Renate

Wichtigste Werke in Salzburg verfasst

Wegenkittl, Josef Zenzmaier und O. P. Zier. Seine wichtigsten Werke schrieb Zweig zwischen 1919 und 1934 in Salzburg. Der Dichter leistete während des Ersten Weltkriegs als Freiwilliger Dienst im Kriegspressequartier. 1917 wurde er für zwei Monate vom Militärdienst beurlaubt und anschließend endgültig "enthoben". 1919 kehrte Zweig nach Österreich zurück. Zufälligerweise reiste er am 24. März 1919 ein, jenem Tag, an dem der letzte österreichische Kaiser Karl I. ins Exil in die Schweiz ausreiste. Zweig beschrieb diese Begegnung an der Grenze in seinem Werk „Die Welt von Gestern“. Der Dichter fuhr nach Salzburg, um das desolate Paschinger Schlössl auf dem Kapuzinerberg zu bewohnen, das er im Krieg 1917 erworben hatte. Seit 2008 beherbergt die Edmundsburg auf dem Mönchsberg das Stefan-Zweig-Museum. Politische Gedichte zu den Themen Heimat, Vaterland, Flüchtlingsschicksale und über das Meer als Sehnsuchtsort, aber auch der Vernichtung verfasste Janacs in seinem Buch "Ansichtskarten vom Meer - Gedichte zur Lage".