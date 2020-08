Unter dem Titel "Farb-Ton" präsentierten zwei junge Künstlerinnen Malereien und Skulpturen.

ANIF (schw). Gemeinsam besuchten sie ein Gymnasium in Salzburg. Später trennten sich ihre Wege. Mirjam Jahn studiert derzeit Bildende Kunst und Ästhetische Erziehung an der Universität Regensburg, während Jana Büttner nach der HTL in Hallein mit Schwerpunkt Bildhauerei noch heuer ihre dreijährige Ausbildung an der Florence Academy of Art abschließt. Die jungen Künstlerinnen zeigten im Anifer Haus der Kultur die offensichtlichen Parallelen in ihren Kunstwerken. "Ich setze mich mit menschlichen Figuren auseinander und experimentiere viel. Der Kontrast zwischen Natur und Architektur interessiert mich. An dieser Mischung arbeite ich gerade", erklärte Jahn. Ebenso an menschlichen Figuren arbeitet Büttner, die sich im Gegensatz zu ihrer Freundin der figurativen Kunst und der Dreidimensionalität verschrieben hat. Beide ergänzen sich in ihren Arbeiten hervorragend. Die Skulpturen von Büttner sind vorwiegend aus Ton, geformt in Kunstharz. "Bronze-Skulpturen sind für mich zu schwer zu heben", lachte Büttner. Besonders beeindruckt von den Werken zeigte sich Bürgermeisterin Gabi Gehmacher-Leitner, deren Tochter Lea zu den Schulfreundinnen aus Gymnasium-Zeiten des Künstler-Duos zählt.