Letztes Wochenende wurden die Salzburger Landesmeisterschaften im Springreiten in Elixhausen entschieden. Neue Landesmeister sind Matthias Hartl, Lisa Marie Arvai, Karl Fischer Diana Forthuber und Martina Stettinius.

ELIXHAUSEN. Von 23. bis 26. Juni 2022 fand auf der Reitsportanlage von Maria Gmachl in Elixhausen ein großes Springturnier statt, bei dem auch die Salzburger Landesmeisterschaft ausgetragen wurde. Rund 300 Pferde gingen in insgesamt 37 Bewerben an den Start. Der neue Salzburger Landesmeister in der allgemeinen Klasse ist Matthias Hartl vom Reit- und Fahrverein Georgenberg Kuchl. Vize-Landesmeister wurde Christian Juza vom Sportreitclub Lamprechtshausen. Hartl und Juza blieben in allen Umläufen ohne Fehler – die Entscheidung fiel dann in einem spannenden Stechparcours, bei dem Hartl mit seiner Stute Verona 13 als Sieger hervor ging. Auf Platz drei folgte Miriam Berger vom Reit- und Fahrverein Georgenberg Kuchl.

Young Rider

Die Salzburger Landesmeisterin der Young Rider 2022 ist Lisa-Marie Arvai vom Reitclub Elixhausen. Arvai blieb als einzige Teilnehmerin in allen Umläufen ohne Fehler. Raphael Hartl vom Reit- und Fahrverein Georgenberg Kuchl krönte sich mit lediglich einem Abwurf zum Vizelandesmeister. Auf Platz drei folgte Johanna Sternath vom Union Reit- u. Fahrclub Gut Weissenhof.

Senioren

Auch Hausherrin Maria Gmachl war am Start und ritt als Drittplatzierte in der Senioren-Klasse vom Platz.

Der Senioren-Landesmeister (ab 40 Jahren) ist Karl Fischer vom Union Reit- u. Fahrclub Gut Weissenhof. Karin Reichl vom Reit- und Fahrverein Georgenberg Kuchl ist neue Vize-Senioren-Meisterin und auf Platz drei folgt Maria Gmachl vom Reitclub Elixhausen.

Junioren

Als Junioren-Meisterin ging Sophie Sivr vom URC Steggut-Schwarzach hervor. Auf Platz zwei folgte Annika Neuhofer vom Sportreitclub Lamprechtshausen. Über Platz drei durfte sich Elisa Marie Reichl vom Reitclub Elixhausen freuen.

Jugend

Jugend-Meisterin 2022 ist Diana Forthuber vom Sportreitclub Lamprechtshausen. Raphaela Weixelbraun, die ebenfalls für den Sportreitclub Lamprechtshausen startet, wurde Vize-Landesmeisterin. Emelie Mösl vom URG Haregg-Seekirchen folgt auf dem dritten Platz.

Pony

Pony-Meisterin wurde Martina Stettinius vom URG Gestüt Schwaighofen. Auf Platz zwei und drei folgten Serafina Jacoby und Floria Jacoby vom URG Ausbildungsstall Skerbisch.

