40 Jahre Weihnachtsschützen: St. Leonharder Kirtag ist einmaliges Ereignis

11.09.2018, 00:00 Uhr

GRÖDIG (schw). Ein Renner war heuer wieder der traditionelle St. Leonharder Kirtag, den die St. Leonharder Weihnachtsschützen unter Hauptmann Manfred Jenni anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums organisiert hatten. Platzreservierungen nahm Tourismusverband-Geschäftsführer Jakob Reitinger mit seinem Team entgegen. Begonnen wurde die Kirtags-Gaudi mit der Band Sumpfkröten. Der Sonntag stand im Zeichen des Trachtentreffens und startete mit einem Festgottesdienst und der Kräuterweihe in der Wallfahrtskirche in den Feiertag. Zum Frühschoppen spielte die Marktmusikkapelle auf, am Nachmittag die Musikkapelle Marktschellenberg. "Früher war hier am Wochenende ein großer Viehmarkt. Am Montag wurde beim Nachkirtag seit jeher ordentlich gefeiert", so der Tourismus-Chef. Auch am Montag wurde ein Festgottesdienst zelebriert. Im Anschluss wurden die Besucher von den Grödiger Dorfmusikanten unterhalten. Höhepunkt war der Abend mit Walter Bankhammer und seinen Niederalmer Musikanten, die dem Publikum im vollen Festzelt einheizten. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste von Grödiger Wirten und mit heimischen Wildspezialitäten der Jägerschaft mit Josef Steinberger und Klaus Göllner. Unter den feiernden Besuchern waren Bürgermeister Richard Hemetsberger, Vize Othmar Danninger, Salzburgs Vizebürgemeister Bernhard Auinger, AK-Präsident Peter Eder, FPÖ-Landes-Chefin Marlene Svazek sowie die Landtagsabgeordneten Stefanie Mösl, Gerald Forcher und Andreas Teufl.