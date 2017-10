Johnnys Disco feierte 45-jähriges Bestehen in Oberndorf

10.10.2017, 00:00 Uhr

OBERNDORF (schw). Ein wahrhaft guter Grund zum Feiern bot sich in Johnnys Disco. Vor 145 Jahren etablierte sich die erste Generation der Familie Mairoll mit einer Gaststätte in Oberndorf. Johannes "Johnny" Mairoll startete 1972 zur Freude aller Jugendlicher eine Disco "Blaulicht". Beim Jubiläum begab sich der Disco-Gründer wieder einmal selbst an die Regler und begeisterte mit Hits aus den 60er Jahren und weiteren bekannten Melodien aus früheren Zeiten. Höhepunkte des Festwochenendes waren DJane Dominique Jardin, Gewinnerin des Austrian Dance Music Award 2013 für „Best Newcomer“, sowie dem bekannten DJ-Duo Darius & Finlay (Christian Gmeiner und Hans Gmachl), die den Besuchern in der vollen Disco musikalisch einheizten. Ein besonderes Erlebnis wurde die "Birthday Party" von Disco-Chef Daniel Heidenreich mit Sektempfang, Show und einer tollen Stimmung. Abgetanzt wurde am Freitag unter dem Motto "The Spirit of 45 Years" und am Samstag bei der "Mega Celebration". Ein Feuerwerk rundete das Jubiläumsfest ab. "Wir bedanken uns bei allen unseren Gästen. Es ist schön, dass sich die Leute bei uns so wohl fühlen wie früher", freute sich Mairoll. Im Anschluss wurde auf eine erfolgreiche Zukunft das Glas erhoben und angestoßen. Zahlreiche jubelnde Gratulanten schlossen der Feier an.