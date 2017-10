12.10.2017, 14:21 Uhr

Auffahrunfall auf der A1

WALS. Zu einem Auffahrunfall kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Deutschland. Ein 18-jähriger Österreicher fuhr mit seinem PKW einem LKW hinten auf. Dieser hielt wegen eines Rückstaus auf der Autobahn an. Der PKW-Lenker wurde durch den Aufprall unbestimmten Grades verletzt und in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. der LKW Lenker, ein 45-jähriger Ungar, blieb unverletzt.

