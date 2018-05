Freier Eintritt in 46 Museen am Wochenende

03.05.2018, 14:50 Uhr

Am 12 und 13. Mai stehen die Museumstüren für Besucher offen.



Von der Erlebnisführung bis zum Brotbacken

SALZBURG/ FLACHGAU (kha). Insgesamt 46 Museen in Stadt und Land Salzburg bieten am kommenden Wochenende bei freiem Eintritt spannende Einblicke in ihre Bestände und Sammlungen. Den Auftakt bilden am Samstag neun Museen in der Stadt Salzburg, sowie das Freilichtmuseum in Großgmain. Am Sonntag, der heuer ja zugleich auch Muttertag ist, schließen sich dann 36 Regionalmuseen in allen Bezirken an.Von 10.00 bis 17.00 Uhr haben die ein ganz besonderes Programm zusammengestellt: Erlebnisführungen ebenso wie eine Kräuterwanderung im Pongau, Performances, Kreativ-Werkstätten oder eine Flachgauer Museums-Roas im Oldtimerbus. Die Programmpalette reicht weiters von einer Radltour im Lungau und dem Tennengauer Kultursonntag über Brotbacken im Flachgau und im Pinzgau bis hin zum Geschenkebasteln sowie Kaffee und Kuchen am Muttertag. Somit ist sicher für Jung und Alt etwas Passendes dabei. Anlass für diese Aktion ist der Internationale Museumstag, der diesmal unter dem Motto "Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher" steht.

Museums-Roas im nördlichen Flachgau

Die Stille Nacht Museen in Oberndorf und Arnsdorf, das Torf-Glas-Ziegel-Museum in Bürmoos und das Hochzeitsmuseum im Hellbauerhaus Göming laden am Sonntag zur Museums Roas ein. Dabei verkehrt man von 10.00 bis 17.00 Uhr stilecht im Oldtimer-Bus Mercedes O321H, Baujahr 1963.Im Flachgau können 13 Museumseinrichtungen besucht werden, eine Listeder geöffneten Museen finden sie unter: