NEUMARKT. "Nach langen Überlegungen haben wir uns dazu entschlossen, die Lesung und das Konzert mit Willi Resetarits nicht mehr zu verschieben, sondern in die Neumarkter Stockhalle auszuweichen", sagt Raml-Wirt-Obfrau Daniela Pühringer. Ursprünglich war das Konzert am Samstag, 12. September, 20 Uhr, im Gasthaus Mader in Lest (Kefermarkt) geplant gewesen. "Dort wäre es allerdings zu eng geworden", sagt Pühringer.

In der Stockhalle kann der Veranstalter ein Coronakonzept mit nummerierten Sitzplätzen und ausreichend Abstand zwischen den Plätzen garantieren. "Wir werden den Gästen beim Eingang ihre Sitzplätze zuweisen und sie bitten sich zu registrieren, damit wir im Coronafall alle verständigen können", sagt Pühringer. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit, falls jemand seine Karten zurückgeben will, kann er diese gerne per E-Mail an kontakt@ramlwirt.at bekanntgeben.