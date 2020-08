LEOPOLDSCHLAG. Auf Hochtouren laufen derzeit die Vorbereitungsarbeiten für die Ausstellung „75 Jahre Kriegsende“, die sich mit den Geschehnissen rund um das Jahr 1945 in der Region Freistadt und ganz besonders in Leopoldschlag befasst. Nach der Sanierung des Hafnerhauses musste nicht nur der Ausstellungsraum wieder in Form gebracht werden, sondern auch die Geschehnisse von damals aufgearbeitet werden. Schon seit Monaten sammelt ein Projektteam Fotos, Originaldokumente und berührende Geschichten, die die Sonderausstellung des Heimathauses Freistadt – zusammengestellt von Fritz Fellner und Kurt Cerwenka – ergänzen. Die Ausstellung, die mit großzügiger Förderung der Leaderregion Mühlviertler Kernland stattfindet, wird am Freitag, 21. August, 18 Uhr, im Hafnerhaus Leopoldschlag eröffnet.

