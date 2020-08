HAGENBERG. Im Gastronomiebetrieb Burgerei Hagenberg war am Dienstag, 25. August, von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 21 Uhr, eine Person beschäftigt, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Personen, die sich in diesem Zeitraum in der Burgerei befunden haben, wird präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.