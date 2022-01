PREGARTEN. Weil er mit seinem Handy am Steuer telefonierte, hielt die Polizei am Sonntag, 16. Jänner, in Pregarten einen 25-jährigen Autolenker aus dem Bezirk Gmünd (Niederösterreich) auf. Dabei bemerkten die Polizisten Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung. Bei der klinischen Untersuchung stellte die Ärztin die Fahruntauglichkeit fest. Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten außerdem einen offensichtlich gefälschten Impfnachweis sicher. Der Mann gab an, diesen bei Friseurbesuchen verwendet zu haben. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt und der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.