ST. LEONHARD. 665 Teilnehmer von 79 oberösterreichischen Industrieunternehmen traten an 23 Austragungsorten in ganz Oberösterreich zum "Lehrlingsaward 2022" an. Das Erfreuliche: Leonie Karlinger erreichte in der Kategorie "Kaufmännische Berufe" den ersten Rang. Die junge St. Leonharderin ist Lehrling bei der voestalpine Stahl GmbH.

