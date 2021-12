WARTBERG. Die Firma Preventos Brandschutz GmbH spendete 1.500 Euro an den Kindergarten Wartberg. "In Zeiten der Pandemie sind es die Kinder, auf die am meisten geachtet werden soll. Viele Eltern sind gefordert, Beruf, Familie und Gesundheit unter einen Hut zu bringen", sagt Firmenchef Martin Satzinger. Durch die Spende können nötige Turngeräte angeschafft werden, damit Spiel und Spaß im Wartberger Kindergarten nicht zu kurz kommen.