RAINBACH. Häufig sind sich Erholungssuchende gar nicht bewusst, dass im Wald nicht jegliche Art der Erholung erlaubt ist. Die Landwirtschaftskammer hat deshalb Tafeln erstellt, auf denen ersichtlich ist, was im Wald zulässig ist und was man besser bleiben lässt. Für Rainbach wurden vier dieser Tafeln gemeinsam von den Bäuerinnen, dem Bauernbund, der Jägerschaft und dem Tourismusforum angeschafft und an zentralen Kreuzungspunkten der Wanderwege aufgestellt. "Damit wir auch in Zukunft ein gutes, wertschätzendes Miteinander erleben", sagt Bettina Preinfalk, Obfrau des Tourismuskerns Rainbach.