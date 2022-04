HAGENBERG. Der Ostermontag ist für den Kameradschaftsbund Hagenberg der Traditionstag, an dem in einem Gottesdienst und anschließender Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal der Gefallenen und Zivilopfer der Kriege sowie der verstorbenen Mitglieder gedacht wird. Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Dannerwirt verlieh Obmann Johann Mühlehner seiner Freude Ausdruck, dass nach drei Jahren der Ostermontag in gewohnter Weise begangen werden konnte.

Schriftführer Markus Leitner gab bekannt, dass dem Kameradschaftsbund 136 Personen angehören. Recht erfreulich war der Bericht von Kassier Johann Lamplmair, der über einen Kassenstand von 8.345,29 Euro informierte. Bürgermeister David Bergsmann sprach in seinem Referat den Krieg in der Ukraine an, und dass auch in Hagenberg bereits mehrere Flüchtlinge Aufnahme gefunden haben.

Für langjährige Zugehörigkeit wurden von Bürgermeister David Bergsmann und Obmann Johann Mühlehner geehrt: Franz Holzmüller jun. (25 Jahre), Johann Bauernberger, Manfred Edlmayr, Erich Eibensteiner, Christian Mühlehner und Helmut Mühlehner (alle 40 Jahre), Herbert Gründlinger, Johann Haslinger, Josef Klammer, Johann Puchner, Josef Traxl, Leopold Traxl und Rudolf Wittibschlager (alle 50 Jahre) sowie Josef Bauer, Josef Leitner, Ernst Pilgerstorfer und Josef Pölzl (alle 60 Jahre).