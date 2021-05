Eine 32-jährige Mutter und ihre Tochter (1) wurden am Samstag, 29. Mai 2021, bei einem Unfall in St. Oswald unbestimmten Grades verletzt. Sie überquerten die Straße – ein gerade abbiegender Autolenker schaute in die andere Richtung ....

ST. OSWALD. Wie die Polizei schildert, fuhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt gegen 10:25 Uhr mit seinem Pkw in St. Oswald auf der L579 Richtung Freistadt. Er bog bei der Kreuzung mit der L1471 nach links ab und kollidierte mit zwei Fußgängern, die gerade die Straße überquerten. Da er beim Abbiegen auf den linken Gehsteig geblickt hatte, weil dort gerade eine Passantin stand, hatte er die querende Fußgängerin mit dem Kind im Arm zu spät gesehen.

Die 32-Jährige und ihre einjährige Tochter aus dem Bezirk Freistadt wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.