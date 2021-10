WALDBURG. Ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt führte im Obstgarten des landwirtschaftlichen Anwesens seines Sohnes in Waldburg eine Apfelernte durch. Dazu lehnte er eine etwa vier Meter lange Aluleiter an den Apfelbaum und stieg hinauf. Plötzlich rutschte die Leiter weg und der Mann fiel aus einer Höhe von etwa drei Metern zu Boden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.