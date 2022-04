PREGARTEN. Nachdem das traditionelle Herbstkonzert zweimal in Folge Corona-bedingt abgesagt werden musste, startet der Musikverein Pregarten heuer wieder durch. Alle Blasmusikliebhaber sind am Samstag, 30. April, 20 Uhr, zu einem Frühjahrskonzert in die Bruckmühle eingeladen. Neben Polka und Marsch unterhalten die Musiker mit gehobener Konzertmusik und modernen Klängen. Auch die Jugendkapelle „Young Wood & Brass“ wird ihr Können zeigen. Karten gibt es bei den Musikern und an der Abendkasse.