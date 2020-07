FREISTADT. "Wir brauchen in der Bezirkssporthalle dringend eine fixe Tribüne", sagt Vizebürgermeister und Sportstadtrat Christian Gratzl. Der 59-jährige SPÖ-Politiker freut sich, dass an diesem Projekt nun auch die ÖVP Freistadt mitarbeitet, die den SPÖ-Antrag 2019 noch abgelehnt hatte. Die Pläne nehmen schon konkrete Formen an. Es soll sich um insgesamt drei Einzeltribünen mit einem Gesamtfassungsvermögen von rund 250 Zuschauern handeln. Die Kosten belaufen sich auf 60.000 bis 70.000 Euro. Gratzl begründet sein Engagement damit, dass in der Bezirkssporthalle immer wieder zuschauerträchtige Veranstaltungen abgehalten werden – sei es im Faustball (Stichwort: "Final3"), im Fußball oder im Tischtennis. Das alte Provisorium hatte den gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr entsprochen und musste abgetragen werden. Gratzls Wunschvorstellung ist, dass der Zuschauerbereich in den Semsterferien 2021 fertiggestellt ist.