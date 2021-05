TRAGWEIN. Wolfgang Altzinger ist neuer Obmann der Wassergenossenschaft Tragwein. Der ehemalige Vizebürgermeister löste Karl Moser ab, der 30 Jahre lang an der Spitze einer der größten Wassergenossenschaften in ganz Oberösterreich stand.

In seiner Rückschau betonte Moser, dass in den vergangenen Jahrzehnten viel geschehen sei, sich aber das übergeordnete Ziel – nämlich die Mitglieder mit ausreichend Wasser, kostengünstig und in entsprechender Qualität zu versorgen – nicht geändert habe. Obmann-Stellvertreter Gerhard Heßl hob das außergewöhnliche Wirken des scheidenden Obmannes hervor, und überreichte ihm die Ehrenobmann-Urkunde des OÖ Wassergenossenschaftsverbandes.

Bürgermeister Josef Naderer und Vizebürgermeister Ernst Brandstetter dankten Karl Moser für seine langjährige und vorausschauende Tätigkeit. Für ihr jeweils 17 Jahre langes Wirken wurde den beiden ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Robert Hochetlinger und Gottfried Kitzmüller gedankt. Neu im Team der WG Tragwein, die rund 2.000 Personen versorgt, sind Martina Kammerer und Karl Pilz.

Wassergenossenschaft Tragwein