PREGARTEN. Der Pregartner Rallyepilot Johannes Keferböck wird mit seiner Beifahrerin Ilka Minor auch heuer wieder bei der Rallye Monte Carlo an den Start gehen. Der Motorsportklassiker geht von 20. bis 23. Jänner 2022 über die Bühne und ist der Auftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft. Bereits im Vorjahr waren Keferböck/Minor mit einem Skoda Fabia Rally2evo am Start und konnten in der damals für private Rally2-Fahrzeuge ausgeschriebenen WRC3 den siebenten Platz belegen.

Optimale Vorbereitung



Um optimal vorbereitet zu sein, wird Keferböck bereits am Sonntag, 16. Jänner, einen Test in der Gegend rund um die Alpenstadt Gap abhalten: „Da beim Shakedown nur die neuen Rally1-Fahrzeuge starten dürfen, war es uns wichtig, uns einen Testtag vor der Besichtigung zu sichern", sagt Keferböck. "Wir wollen diese geschichtsträchtige Ausgabe der Rallye Monte Carlo mit der bestmöglichen Vorbereitung in Angriff nehmen. Ich kann es kaum erwarten, in dem sicher erstklassigen WRC2-Feld an den Start zu gehen.“

Rallye Monte Carlo