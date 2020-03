HAGENBERG. Mit vollem Einsatz duellierten sich in freundschaftlicher Atmosphäre die Askö-Nachwuchsteams aus dem ganzen Mühlviertel um die Bezirksmeistertitel. In drei von vier Altersgruppen (U 8, U 12 und U 14) sicherte sich die SPG Pregarten den Sieg, nur in der U 10 war die Askö Mauthausen nicht zu schlagen. „Der Nachwuchs-Cup zeigt eindrucksvoll, wie professionell und engagiert die Askö-Vereine im Mühlviertel ihre Nachwuchsarbeit betreiben", sagt Askö-Mühlviertel-Vorsitzender Michael Lindner. "Das größte Danke gilt den vielen ehrenamtlichen Betreuern und Trainern in den Vereinen sowie den Organisatoren des Turniers."

ENDERGEBNIS

U 8: 1. SPG Pregarten, 2. Askö Schwertberg, 3. Askö Katsdorf.

Torschützenkönig: Tim Long (Katsdorf).

U 10: 1. Askö Mauthausen, 2. SPG Pregarten, 3. Askö Katsdorf 1.

Torschützenkönig: Gabriel Herain (Mauthausen).

U 12: 1. SPG Pregarten, 2. Askö Schwertberg, 3. Askö Mauthausen.

Torschützenkönig: Paul Hummer (Pregarten).

U 14: 1. SPG Pregarten, 2. Askö Schwertberg 2, 3. Askö Schwertberg 1.

Torschützenkönig: Moritz Aberl (Schwertberg).