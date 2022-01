HAGENBERG. Thomas Zehetner, ehemaliger Geschäftsführer von Thalia Österreich, wechselte insManagementboard von Count IT. Der gebürtige Steyrer startete mit Jahreswechsel 2021/22 ein neues Kapitel in seiner Laufbahn und schlägt in der Count-IT-Group als Geschäftsführer und Partner Advisory völlig neue Seiten im Bereich Beratung auf. Zehetner war insgesamt 20 Jahre bei Thalia tätig. Insbesondere während der vergangenen knapp fünf Jahre war er als Geschäftsführer maßgeblich am Erfolg und Wachstum des namhaften Filialbuchhändlers

beteiligt.

"Möchte Potenzial erforschen"



„Ich sehe meine berufliche Zukunft bei Count IT, weil hier sehr viel Potenzial schlummert,das ich gerne erforschen möchte", sagt Zehetner. "Mein Ziel ist es, für die Kunden von Count IT und darüber hinaus maßgeschneiderte Beratungsdienstleistungen anzubieten.“ Zehetner und die weiteren sechs Geschäftsführer der Count-IT-Group (Maximilian Wurm, Peter Berner, Nikolaus Raus, Elke Nowak, Markus Szöky und Daniel Braden) wollen die perfekte Balance zwischen hochqualitativen Services für Kunden und zufriedenen Mitarbeitern erreichen, dabei ist ein stetiges Wachstum erwünscht. „Die Ziele der Count-IT-Group teile ich vollkommen. Zusätzlich möchte ich auch anderen Unternehmen beispielsweise bei der Umsetzung von Omni-Channel-Strategien oder den Herausforderungen der Digitalisierung helfen, ähnlich wie ich es schon in meinem früheren Berufsleben machen durfte“.

Count IT