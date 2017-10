40 Jahre im Einsatz für Beeinträchtigte

12.10.2017, 09:43 Uhr

Rückblick und Ausblick

Einen Teil des Abendprogrammes übernahmen die Klienten der Lebenshilfe Freistadt. Mit einer Gesangseinlage, die mit Fotos untermalt war, erzählten die Beeinträchtigten die Geschichte der Freistädter Arbeitsgruppe: Von den ersten Mobilisierungen durch Regina Thalmann über den Umbau eines alten Gebäudes zu einer Lebenshilfe-Werkstätte bis hin zum heutigen Tag. Die Lebenshilfe ist zur Zeit mit fünf Projekten in Freistadt vertreten. Darunter ein Wohnhaus, ein Shop und ein Kindergarten.Im Jubiläumsjahr darf sich die Arbeitsgruppe Freistadt auf ein weiteres Highlight freuen. "Die Wiener Sängerknaben haben sich für ihren einzigen Auftritt in Oberösterreich die Stadtpfarrkirche Freistadt ausgesucht", freut sich Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer. Am Donnerstag, 23. November, singt der weltbekannte Knabenchor zugunsten der Lebenshilfe.