Kulturverein Raml Wirt feiert seinen 25. Geburtstag

19.07.2017, 11:05 Uhr

Am Sonntag, 8. Oktober, 14 Uhr, geht im Pfarrheim Neumarkt ein prominent besetztes Musikanten-Treffen mit den Familien Resetarits und Denkmaier über die Bühne. Allroundmusiker Willi Resetarits ("Ostbahn Kurti") und den Gründer des Kulturvereins und Bürgermeisters von Neumarkt, Christian Denkmaier, verbindet eine langjährige persönliche Freundschaft. "Und die Liebe zum Musikantischen, also zu Musik, die nicht an Notenblättern hängt", wie Denkmaier ergänzt. Bei den Familien Resetarits und Denkmaier wurde diese Tradition seit Generationen gelebt. Das Konzert im Pfarrheim wird in beinahe intimem Rahmen abgehalten. Es werden maximal 130 Personen Platz finden.

Der Kulturverein Raml Wirt

Größer angelegt ist die Geburtstagsparty am Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, in der Sporthalle. Die musikalische Gala wird von etwa 100 Akteuren aus Neumarkt und Umgebung gestaltet. Sämtliche Songs, die an diesem Abend zu hören sind, stammen von Komponisten, Musikern oder Bands, die die 25-jährige Raml-Wirt-Geschichte geprägt haben. Das Publikum darf sich unter anderem auf Lieder von Georg Danzer, Mikis Theodorakis, Ostbahn Kurti und Roland Neuwirth freuen. Präsentiert werden sie von einem Projektchor mit rund 60 Mitwirkenden sowie von Ensembles der Neumarkter Blasmusik und einem extra gebildeten regionalen Streicherensemble. Dazu gibt es Rückblicke und Anekdoten in Wort und Bild sowie launige Kommentare zu „Gott und der Welt und der Notwendigkeit von Kulturarbeit im ländlichen Raum“ von Franz Schuh, Österreichs wohl originellstem und populärstem Denker und Philosophen.Im November 1992 wurde das Kulturhaus Raml Wirt durch den weltberühmten Musiker Mikis Theodorakis eröffnet. Das war die denkwürdige und medial vielbeachtete Geburtsstunde des Kulturvereins, der nun bereits ein Vierteljahrhundert lang das Kulturgeschehen in Neumarkt prägt und bereichert.Hunderte Veranstaltungen und Projekte hat das Raml-Wirt-Team in diesen 25 Jahren verwirklicht. Die einzigartigen Schinko-Kulturfeste mit Musiklegenden wie Georg Danzer, Konstantin Wecker und Ostbahn Kurti. Die bahnbrechenden Eigeninszenierungen der Theaterwerkstatt Raml Wirt. Die Etablierung von kreativen und innovativen Kinder-Kulturwochen in den Sommerferien. Oder auch die Initiative „Hauswandern“ mit der Eroberung zahlreicher neuer Veranstaltungsorte in Neumarkt und seinen Ortschaften. Neumarkt entwickelte sich dank der ehrenamtlichen Arbeit der Raml-Wirt-Aktivisten zu einer Kulturgemeinde, wie es im Mühlviertel wenige gibt. Neben Gründungsobmann Christian Denkmaier haben sich auch Langzeitvorsitzende Margot Artner (früher: Steigersdorfer) und die aktuelle Chefin, Daniela Pühringer, große Verdienste erworben.